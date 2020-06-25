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Haberler İzmir Silah kaçakçılarına büyük operasyon

Silah kaçakçılarına büyük operasyon

Silah kaçakçılarına büyük operasyon
Giriş Tarihi: 25.6.2020

İzmir merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uluslararası silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün uluslararası silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç örgütü üyelerinin kimliğini tespit eden polis, takibe aldı. Takibin ardından İzmir merkezli Aydın, Muğla ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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