Bir garip ihale

Bu arada Belediye Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı kentteki ulaşım yollarının bakım onarımı için gerçekleştirilen bir ihalede çok konuşulacak gariplikler yaşandığı ortaya çıktı.

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CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin 2015'te İzmir'de kurduğu ve Büyükşehir'in birçok projesinde milyonlarca liralık işler üstlenerek dikkat çeken Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin kazandığı ihalede yaşanalar "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Agra, 2018'de yapılan ve 285 kalem işin yapımını kapsayan ihaleyi, en yakın rakibinden yaklaşık 250 bin lira düşük bir ücret vererek 41 milyon 818 bin liralık teklifiyle kazandı. Ancak Agra, 2019 sonu itibariyle bu ihale kapsamındaki 285 işin 276'sını yapmadı. Bunun dışında Agra'ya ihale konusuyla yakından uzaktan ilgisi olmayan tramvay istasyonlarında reklam panoları yapımı, yaya geçitleri üzerine reklam tünelleri yapma gibi işler de yaptırıldı. 2019 sonu itibariyle bu ihale kapsamında firmaya 37 milyon lira ödeme yapılırken bunun 19.8 milyon lirası sözleşme kapsam dışı yaptırılan 27 iş için ödendi.

10 MİLYONLUK ÖDEME

Reklam pano ve tünellerinin yapımı için ödenen paranın 10.2 milyon lirayı bulması, soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Bu durumun ihalede rekabet ortamının tam sağlanmadığı şüphesini uyandırdığı belirtildi. Çünkü, söz konusu 276 kalem işin hiç yapılmayacağı ve ekstradan milyonlarca liralık 27 iş daha çıkarılacağı ihale sırasında bilinseydi, diğer firmalar daha uygun teklif sunabilirdi. Neticede Agra ile Kent Tasarım Ltd. şirketinin teklif ettiği fiyat arasında 250 bin lira civarında bir fark vardı.



'İLK KEZ BURADA GÖRDÜM'

Yeni Asır'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Büyükşehir Meclisi ve Denetim Komisyonu Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan, Agra firmasının hayatın olağan akışına ters bir şekilde büyük işler aldığını söyledi. Çalışkan, "Bu işlerden elde ettiği iş bitirme belgesiyle Büyükşehir'den 42 milyon liralık bu işi de aldı. Böyle bir uygulamayı ilk kez burada gördüm. Bu konuyu raporumda yazdım ve Başkan Tunç Soyer'e teslim ettim. 2 ay sonra da İzmir Valiliği'ne usulsüzlük ve yanlışların soruşturulmasıyla ilgili bir dilekçe verdim" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

CHP eski İl Başkan Yardımcısı Aktepe’nin İzmir mucizeleri

İşte kıyağın belgeleri