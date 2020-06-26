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Haberler İzmir Bornova'da rekreasyon alanının yakınında ot yangını

'da rekreasyon alanının yakınında ot yangını

'in ilçesinde bulunan 'nın yakınıdaki otluk alanda çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada söndürüldü.

Bornova'da rekreasyon alanının yakınında ot yangını

26.06.2020, 09:20

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın, gece saatlerinde Kızılay Mahallesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmında meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirirken, alevlerin kısa sürede büyüyerek geceyi aydınlatması ise vatandaşları paniğe sevk etti.

Çok sayıda vatandaş evlerinin balkonundan ve penceresinden yangını cep telefonları ile kayda alırken, bazı vatandaşlarda araçlarının içerisinden yangın görüntüsü çekti. Öte yandan, ihbar üzerine adrese sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ekiplerce soruşturma başlatıldı.

İHA

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