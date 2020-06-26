Bu ne tesadüf! Alişan'ın kazasına benzer bir kaza da İzmir'de meydana geldi

Sanatçı Alişan'ın İstanbul'a giderken Manisa'da kullandığı cipin aksının kırılması sonucu ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazanın bir benzeri de İzmir'de meydana geldi. Bir otomobilin sağ ön aksının kırılması sonucu sürücü güçlükle aracı kontrol etmeyi başarırken, olası faciadan dönüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği vermek istemeyen sürücü, trafiğin yoğun olduğu saatlerde düşük hızla caddede seyir halindeyken otomobilin sağ ön aksı kırıldı. Direksiyon hakimiyetini koruyan sürücü, büyük bir güçlükle aracını durdurdu.

Otomobilinden inen sürücü, sağ ön aksın kırıldığını görünce şoke oldu. Ailesi ile birlikte bir tatil beldesine gitmek için yola çıktığını ifade eden sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

ALİŞAN DA BENZER KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bu kaza önceki gün sanatçı Alişan'ın ailesiyle birlikte geçirdiği kazayı akıllara getirdi. beraberinde eşi, çocuğu ve çocuğunun bakıcısı ile İstanbul'a gitmeküzere yola çıkan Alişan'ın kullandığı cipin de aksı kırılmış ve takla atan cipten aile sıyrıklarla kurtulurken, çocuğunun bakıcısı ile yaralanmıştı.

DHA

Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı! Eşi ve oğlunun içinde bulunduğu araç 30 metre sürüklendi

Ölümden dönmüşlerdi! Alişan, hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı