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Haberler İzmir İl genelinde maske takmak artık zorunlu

İl genelinde maske takmak artık zorunlu

İl genelinde maske takmak artık zorunlu
Giriş Tarihi: 26.6.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir il genelinde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı. İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, maske konusunda açıklama yaptı. Köşger, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.

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