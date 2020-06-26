İzmir'de elektrik kesintisi 26 Haziran Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri içerisinde bulunduğumuz dönem nedeniyle daha da merak ediliyor. Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 26 Haziran Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları....