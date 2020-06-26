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'de denetimi! Polis, kurala uymayanlara ceza yağdırdı

'de, kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri, kentin en işlek caddesi 'nde denetim yaptı. Maske takmayanlara 900 TL ceza kesilirken, çenesinin altına takanlar da uyarıldı.

İzmir'de maske denetimi! Polis, kurala uymayanlara ceza yağdırdı

26.06.2020, 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020,15:30

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in dün yaptığı açıklamayla, kent genelinde maske takmanın zorunlu hale geldiğini duyurmasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün her saati kalabalık olan Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri'nde maske denetimi yaptı.

Ekipler, maskelerini çenelerinin altına ve kollarına takan kişileri tek tek uyardı. Vatandaşlar, toplum sağlığını korumak adına bilinçlendirildi. Hiç maske takmayanlara ise 900 TL ceza kesildi. Öte yandan, polis araçlarından maske takılmasının önemine değinen anonslar da yapıldı. Birçok kişinin, polisleri ve kameraları görünce maskelerini takması ise dikkati çekti.



Ceza kesilen vatandaşlardan Can Beda, "Normalde ben maskemi her zaman takarım. Ancak iş yerimle evim yakın olduğu için bu sefer nedense takmadım" dedi.

DHA

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