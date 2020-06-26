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Haberler İzmir Kaplumbağa kurtuldu ama kamyondan oldu

Kaplumbağa kurtuldu ama kamyondan oldu

Kaplumbağa kurtuldu ama kamyondan oldu
Giriş Tarihi: 26.6.2020

İzmir Tire'de, akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Burhan İ. adlı damperli kamyon sürücüsü dağ yolunda gördüğü kaplumbağayı yoldan geçen diğer araçlar ezmesin diye yardım etmek isteyince freni boşalan kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada pert olan kamyon kullanılamaz hale geldi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

NADİR UYSAL

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