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Haberler İzmir NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan 'nde () forma giyen 16 oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NBA'de 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

26.06.2020, 18:43

NBA'den yapılan açıklamada, 23 Haziran'da 302 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 16 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

KARANTİNADA KALACAKLAR

Bu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

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