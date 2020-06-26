“Tunç Soyer artık bir beka sorunudur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İzmir Bayrağı" ve "İzmir ParasıİZCOİN" tartışması üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert eleştirilerde bulundu. Osmanağaoğlu, "FETÖ'cülerin ve PKK'lıların hamisi olduğunu her fırsatta gösteren bu sözde belediye başkanı, Türkiye'nin milli bütünlüğünü tehdit eden bir beka sorunu halini almıştır" dedi. "Dünü karanlık, bugünü şaibeli bu şahsiyetlerin servis etmeye çalıştıkları projenin sonu uçurumdur" diyen Osmanağaoğlu, "Filmin senaristleri bilmelidir ki; denizin dibini boylayan bu sefer çirkin yüzleriniz olacaktır" ifadelerini kullandı.