CHP-HDP İzmir’de el ele

Yerel seçimlerde ittifak kuran CHP ve HDP'nin İzmir'deki iş birliği sürüyor. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin HDP'li isimleri şirket yöneticisi yapması gündeme gelirken, iş birliğinin yeni bir göstergesi de Gaziemir'de yaşandı. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, HDP'nin önemli isimlerinden biri olan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile birlikte Kars Belediyesi'nin markası olan Karsbel'in ürünlerini de satan Serhat Tüketim Kooperatif Satış Marketi'nin ilçedeki mağazasının açılışını birlikte yaptı.