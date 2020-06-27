Dikili açıklarında hareketli anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik ekipleri, deniz oyuncağıyla sürüklenen çocukların yanına yaklaştı. Ekipler, panik içinde, "Ağabeyi alın bizi" diyen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni bota aldı.

Yüzerek çocukları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesi de başka bir bota alındı. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Denizde mahsur kalan iki çocuk böyle kurtarıldı!#İzmir'in Dikili ilçesinde şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı pic.twitter.com/qJEMzO4I7v — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 27, 2020

DHA