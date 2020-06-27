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açıklarında hareketli anlar! böyle kurtarıldı

Son dakika.. Bugün açıklarında hareketli anlar yaşandı. 'in Dikili ilçesinde, şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuk, ekiplerince kurtarıldı.

Dikili açıklarında hareketli anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

27.06.2020, 18:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,19:23

Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik ekipleri, deniz oyuncağıyla sürüklenen çocukların yanına yaklaştı. Ekipler, panik içinde, "Ağabeyi alın bizi" diyen 7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni bota aldı.

Yüzerek çocukları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesi de başka bir bota alındı. Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA

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