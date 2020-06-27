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’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon

'in Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde 28 ayrı adres ve 5 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda makaron ve doldurulmuş sigaranın yanı sıra gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir’de kaçakçılara eş zamanlı operasyon

27.06.2020, 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,09:52

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde bazı adreslerde bulundurulması yasal olmayan ve gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde önceden belirlenen 28 adres ve 5 ayrı araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 milyon 672 bin 400 adet makaron, 15 bin 300 adet doldurulmuş sigara, 5 gümrük kaçağı sigara, 50 kilogram nargile tütünü, bin 772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütününe el koydu.



Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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