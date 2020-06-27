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Haberler İzmir Kısıtlama sonrası Çeşme Otoyolu’nda yoğunluk

Kısıtlama sonrası ’nda yoğunluk

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın () ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi () dolayısıyla 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00’te sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle beraber ’de caddeler ve sokaklar kalabalıklaşırken, özellikle ’nda araç yoğunluğu gözlendi.

Kısıtlama sonrası Çeşme Otoyolu’nda yoğunluk

27.06.2020, 18:29

YKS'nin ilk oturumu olan TYT öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarı ile sona erdi.

İzmir'de de kısıtlamanın sona ermesiyle beraber cadde, sokak ve meydanlar kalabalıklaşmaya başladı. Gündoğdu Meydanı ve Kordon'a gelen vatandaşlar, kısıtlamanın ardından deniz kenarında balık tutarak vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu için Çeşme'yi tercih eden vatandaşlar ise otoyol girişinde araç yoğunluğu oluşturdu.



KISITLAMADA 56 BİN 948 LİRA CEZA KESİLDİ
Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kentin her noktasında görev aldı. Ekipler tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda 23 kişiye idari işlem yapıldığı öğrenilirken, toplam 56 bin 948 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

İHA

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