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Yine ! 'de sokak ortasında genç kızı darbetti

'de kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza attı, yumrukladı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi.

Yine kadına şiddet! İzmir'de sokak ortasında genç kızı darbetti

27.06.2020, 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020,09:11

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

DHA

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