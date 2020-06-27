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Haberler İzmir Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

'in Foça ilçesinde, tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, ekiplerince kurtarıldı.

Yunan tarafından can salıyla Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

27.06.2020, 11:34

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında 2 ayrı can salı içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan unsurlarınca Türk Karasularına bırakıldığı belirlenen can salları içerisindeki 36 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Aynı bölgede bir süre sonra Yunan kuvvetlerince Türk sularına itilen lastik bottaki 21 göçmen daha kurtarılarak kıyıya getirildi. Her iki olayda kurtarılan 57 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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