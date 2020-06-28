İzmirlilerin İZSU ile imtihanı

Korona virüs salgınının ardından yüksek su faturaları ile karşılaşan İzmirliler, bu süreçte normalden 3-4 kat fazla fatura ödemeye mahkum edildi. Geçen nisan ayında İZSU, işyerleri, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler gibi konut dışı aboneler için, sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacağını, konut amaçlı kullanımlar için ise abonenin su tüketiminin en düşük olduğu ocak, şubat ve mart aylarının baz alınarak fatura tahakkuk ettirileceğini açıklamıştı.





EN PAHALI SU İZMİR'DE

Vatandaşlardan Hayrettin Ertaş (37), gelen su faturaları nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirterek yetkililere konunun araştırılması için çağrıda bulundu. Ertaş, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kaldı. Büyükşehir Belediyesi 3 aylık su faturası gönderdi. Ton nedeniyle faturalar katlanarak geldi. 940 TL'lik fatura ile 736 TL'lik bir fatura var. İnsanlar bu süreçte zaten eve ekmek götürmekte zorlanırken, su faturaları da darbe oldu Büyükşehir Belediyesi bedava maske dağıttı ama bunun bedelini sanırım su faturalarından çıkarıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz" dedi.



BİN 415 LİRALIK FATURA

İnternet üzerinden belirlenen su faturasını ödemesine rağmen bin 415 TL'lik faturayla karşılaştığını dile getiren vatandaşlardan İdris Yenigün (47), faturayı nasıl ödeyeceğini bilmediğini belirtti. Yenigün, "Ben yüzde 51 engelliyim. şim yok. Bin 415 lira neye dayanarak bana fatura gönderiyorlar?" diye sordu.