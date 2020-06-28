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Haberler İzmir Konak’ın saklı tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

’ın saklı tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

Konak’ın saklı tarihi gün yüzüne çıkarılıyor
Giriş Tarihi: 28.6.2020
İzmir'in Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde yer alan tarihi çeşmeler gün yüzüne çıkıyor. Daha önce belediye meclisinde oybirliği ile alınan karar doğrulusunda çeşmelerin bulunduğu yaklaşık 100 metrekarelik alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Kamulaştırmanın gerçekleşmesiyle birlikte İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan izinle, tarihi binaya kaçak olarak eklenen kısımların yıkımına Pazartesi günü başlanacak. Tarihi 1700'lü yıllara uzanan ve bir zamanlar adı İkiçeşmelik Caddesi olan caddeye adını veren çeşmeler üst üste inşa edilmesiyle dikkat çekiyor.
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