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Haberler İzmir Levent Marina’dan tüm İzmir yararlanacak

’dan tüm yararlanacak

Levent Marina’dan tüm İzmir yararlanacak
Giriş Tarihi: 28.6.2020
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin ulaşım kuruluşu İZDENİZ Genel Müdürlüğünün Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından 5 yıllığına kiraladığı Levent Marina'da incelemelerde bulundu. İzmirlilere hizmet eden Körfez gemilerinin barınacağı ve onarım göreceği tesiste hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi alan Soyer, kentliler için de yeni bir cazibe merkezine dönüşecek tesisle ilgili "Sosyal ve sportif alanlarıyla tüm kente hizmet edecek Levent Marina'da denize ulaşamayan çocuklarımızı deniz sporlarıyla buluşturacağız" dedi.
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