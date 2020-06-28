Ormanlar İHA'larla gözetlenecek

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve İzmir Orman Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar'ı Gördes Orman Müdürü Necmi Topal ve işletme şefleri, ilçe orman helikopter pistinde karşıladı.



Ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Bölge Müdürü Derince, "Bizim en sınır noktalarımızdan biri olan Gördes Orman İşletme Müdürülüğümüze bugün ziyarette bulunduk. Ziyaret amacımız hem burada çalışan arkadaşlarımızı yerinde görmek hem de yangın ekiplerimizi ziyaret etmek onlara moral ve motivasyon vermek amaçlı yerinde incelemelerde bulunacağız. Ayrıca hatalı, eksik, kusur ne varsa onları görmek önlem almak maksadıyla ziyaret ettik. Bölge müdürlüğümüze bağlı 9 tane işletmemiz var. Her işletme müdürlüğümüzü fırsat buldukça denetlemeye çıkacağız. Yaz sezonunda özellikle yangına dönük olarak bir yangın ekiplerimiz aktif hale geliyor. Bizim orman bölge müdürlüğümüze bağlı 66 tane yangın gözetleme kulemiz var. Bunların hepsi 7/24 esasına göre çalışıyorlar. Ormanlarımız 24 saat süreyle sürekli olarak gözetleniyor. Bu yıl ilk defa Türkiye'de Akhisar ilçesinde konuçlanacak İHA'larla ormanlarımız yaklaşık 3 buçuk milyon hektarlık alan Antalya'dan Çanakkale'ye kadar sahil bandına kadar gözetlenecek. Bunun dışında yangın helikopterlerimiz 1 Temmuz 2020 itibarı ile Bölge müdürlüğümüze bağlı Türkiye genelinde 26 adet bölge müdürlüğümüz de 4 adet yangın söndürme helikopterleri hizmet verecek. Ayrıca bu yıl AMFİBİ uçak kiraladık. Sezon boyunca Türkiye'nin her yerine hizmet verecek." dedi.

İHA