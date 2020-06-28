Türk sularına itilen göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan tarafından can salıyla (üzeri kapalı şişme bot) Türk sularına gönderildiği belirtilen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 36 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya getirildi. Aynı bölgede bir süre sonra Yunan kuvvetlerince Türk sularına itilen lastik bottaki 21 göçmen daha kurtarılarak kıyıya getirildi. Her iki olayda kurtarılan 57 göçmen, kimlik tespit işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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