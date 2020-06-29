Fen İşleri Müdürü’nden kaçak inşaat skandalı!

Bu inşaata komşu evde yaşayan Birgül Zorbaz Kocabıyık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Müdürlük, şu an 3. kat seviyesinde olan inşaatla ilgili inceleme başlattı ve belediyeden evrak istedi. Eğer söz konusu inşaatın, yasak olan dönemde yapıldığı tespit edilirse binanın yıkımı gündeme gelecek.

ŞİKAYETÇİ OLDU

SÖZ konusu inşaatın tüm aşamalarını fotoğraflayarak şikayette bulunan Kocabıyık, dilekçesinde, "Mordoğan Çatalkaya Mahallesi'ndeki arsada İlker Yıldızhan, Nisan 2019'da su basman betonu attı. 2 Mayıs 2019'da Karaburun Belediyesi'ne şikayette bulunarak inşaatın kanuna aykırı yapıldığını belirttim. 2 Ekim 2019'da gelen cevapta inşaatın ruhsatlı olduğu yazılıydı. Bu sürede inşaatın 2. katı, geçtiğimiz hafta da 3. katına başlandı. 15 Mart 2019 tarihli ÖÇK kararının 4. maddesinde 'Bu kararın yayım tarihinden önce onaylı planlara ve mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilir' hükmü var. Bu inşaat betonu kararın yayın tarihinden sonra Nisan 2019'da atılmıştır" dedi. Kocabıyık, uydu görüntülerinin incelenerek tığı Müdürevde Kocabılüğü'ne miz gereğinin yapılmasını talep etti.





BAŞKAN GİRGİN ERDOĞAN: İNŞAATTA SAKINCA YOK

Gelen şikayete 1 Ekim 2019'de cevap veren Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Söz konusu parselde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işlemleri tamamlanmış olup yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, proje melliflerinin, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşunun yetkili yapı sorumlularının taahhütleri alınarak 26 Aralık 2018 tarihinde yapı ruhsatı verilmiştir. ÖÇK kararının ilgili maddesi gereğince inşaatına devam etmesinde sakınca bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.



KAÇAK İNŞAATA NEDEN GÖZ YUMULUYOR?

BU inşaatın kararnameden 10- 15 gün sonra kazıldığını kaydeden AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, "Belki ruhsatı önceden alınmış olabilir ama ÖÇK kararı çıktığında bu arazi boştu. Ancak seçim dönemi bir oldu bittiyle buraya bina yaptılar. Zaten şu anda Çatalkaya bölgesinde imar hiç yok. Ama burada 3. kat yapılıyor. Bu inşaat daha da yükselecek mi? Belediye Başkanı bu kaçak inşaata neden göz Adem Avcı yumuyor?" diye sordu.