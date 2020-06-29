Gaziemir’de intikam sürgünü

İzmir'de Gaziemir Belediye'sinin CHP'li Başkanı Halil Arda, icraatlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz Cuma günü maaşlarında düşüşe gittiği memurlar belediye önünde eylem yaparken ilçe meydanında işçilerle toplu sözleşme halayı çekerek dikkatleri üzerine çeken Arda, yine çok konuşulacak uygulamalara imza attı.

5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

CHP'li eski Başkan Halil İbrahim Şenol döneminde belediyede üst düzey yönetici olan isimleri, görev ve yetkilerini alarak birer birer Sarnıç'taki ek hizmet binasına gönderen Arda, şimdi de Şenol döneminden kalma başkan yardımcıları Mitat Kale ve Barış Çağlar Çelik'i Sarnıç'a sürdü. Başkan Arda imzasıyla yayınlanan kararlarda Kale ve Çelik, 'mevcut görevleri sona erdirilerek başkanlık makamı emrine' alındı. İki isim Arda tarafından Sarnıç'taki ek hizmet binasında görevlendirildi. Arda'nın ilgili birimlere gönderdiği karar yazısında iki isim için "Görevlerini Sarnıç Hizmet Binasında yürütmesi uygun görülmüştür" ifadesi kullanıldı.

İZİNLERİ YASAKLADI

Başkan Halil Arda daha önce de eski dönem Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçer, Fen İşleri Müdürü Bilal Şanlı, Mali Hizmetler Müdürü Aziz Elibol ve Temizlik İşleri Müdürü Erkan Demir gibi isimleri Sarıç'a sürmüştü. Bu isimlere iki başkan yardımcısının da eklenmesiyle belediyenin ana binasına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarnıç Hizmet Binası'nda sürgünde olan isimlerin sayısı daha da arttı. Bir yandan sürgün kararlarına imza atan Arda, sosyal denge tazminatlarını düşürüp maaşlarını indirdiği memurların eylem yapıp kendisini protesto etmesinin ardından intikam gibi bir karara daha imza attı. Arda, yayınladığı bir yazı ile personelin yaz izinlerini kaldırdı. Yasak tüm personele gelirken işçilerin büyük bölümünün şirket personeli olduğu ancak burada asıl hedefin kendisini protesto eden memurlar olduğu öne sürüldü. Arda'nın kararı gereği belediye personeli 31 Ağustos'a kadar izin yapamayacak.

Başkan Arda, maaşlarını düşürdüğü memurlar eylem yaparken sözleşme yaptığı işçilerle halay çekmişti.

MEKTUP YAZMA VAKTİ

Başkanın bu kararlarına tepki gösteren Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Arda'nın durumunu anlatan ilginç bir öykü anlatacağım. Başarısızlığından dolayı görevi bırakan bir belediye başkanı, yeni başkana devir teslim sırasında 3 mektup vermiş. 'Başın dara düşünce sırayla bu mektupları aç' demiş. Yeni Başkan ilk krizde 1. mektubu açmış. İçinde, 'Senden öncekileri kötüle' yazıyormuş. Böyle yapmış ve işler bir müddet yolunda gitmiş. Bir süre sonra ikinci kriz olunca ikinci mektubu açmış. İçinde 'Etrafındakileri kötüle' yazıyormuş. Bunu yapınca da bir süre işler yolunda gitmiş. Üçüncü krizde ise üçüncü mektubu açmış ve şu yazıyla karşılaşmış: 'Sen de üç mektup yaz'. Halil Arda da göreve gelir gelmez eski başkanı kötüledi, borç yükünden bahsetti. Bir süre sonra ilçe başkanını ve meclis üyesini kötüledi ve 'Benden ihale istediler' dedi. Bütün müdürlerini sürgüne gönderdi. Şimdi ise, artık kendisinin üç mektup yazma vakti geldi" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ

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