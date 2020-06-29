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Haberler İzmir Karşıya geçmek isterken kaza kurbanı oldular

Karşıya geçmek isterken kurbanı oldular

Karşıya geçmek isterken kaza kurbanı oldular
Giriş Tarihi: 29.6.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi'nde C.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk'e (25) çarptı. Kazayı gören çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Mersin'in Erdemli ilçesinde de dün sabah meydana gelen feci kazada ise, Ömer Y'nin kullandığı otomobil, D-400 kara yolu Akdeniz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Bazna'ya (23) çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Bazna'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, otomobil sürücüsü Ömer Y'yi gözaltına aldı.

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