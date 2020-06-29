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Haberler İzmir Oto yıkamada köpeğe işkence tepki çekti

Oto yıkamada köpeğe işkence tepki çekti

Oto yıkamada köpeğe işkence tepki çekti
Giriş Tarihi: 29.6.2020

İzmir'in Aliağa ilçesinde kirlendiği için köpeğini bir oto yıkamacıya getiren şahıs, yavru köpeğe çeşmenin altında şiddet uyguladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Köpeğe şiddet uyguladığı sanılan ve tehdit bile aldığını söyleyen iş yeri sahibi Ufuk Yasemin, duruma tepki gösterdi. Yasemin, "Sosyal medyada linçe uğradım. Görüntüdeki kişi ben değilim. Orada olsaydım müsaade etmezdim" diye konuştu.

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