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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. tarafından bugünün kesintileri paylaşıldı. Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. İşte elektrik kesintisi detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

30.06.2020, 09:06

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'İn birçok noktasında elektrik kesintileri olacak. İşte detaylar...

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