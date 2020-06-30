İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçe ve mahalleler elektrik kesintisinden etkilenecek? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik 30 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'İn birçok noktasında elektrik kesintileri olacak. İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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