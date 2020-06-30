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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Haziran Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından bugünün kesintileri paylaşıldı. Özellikle pandemi döneminde elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. İşte 30 Haziran Salı İzmir elektrik kesintisi detayları....