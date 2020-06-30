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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce gözaltına alınan A.S. ve H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

30.06.2020, 11:34