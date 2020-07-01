Çesme’de bu kez de kanalizasyon patladı

Etrafı pis suların kaplamasının ardından belediye tankerler dolusu suyla sokakları temizlemeye çalıştı. Çeşme'de tatilciler, "Biz nereye geldik böyle? Her gün bir patlama, turizm yıldızı bir kente yakışmıyor" dedi.

İLÇEYE YAKIŞMIYOR

MARİNA yakınındaki İZSU'ya ait terfi istasyonunda yaşanan arızanın ardından borular patlarken içinde insan dışkısı bulunan pis sular ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara akmıştı. Park halindeki çok sayıda araba cadde ve sokaklarda mahsur kalmıştı. İZSU ekipleri tarafından kuru dere yatağına basılan bu atıklar denize de karıştı. Kirlilik nedeniyle marinada balık ölümleri yaşandı. Çevre felaketine el koyan Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme'de arızanın meydana geldiği İZSU'ya ait arıtma tesisinde ve dere yatağında incelemede bulundu. Alınan numune sonuçlarına göre İZSU yetkilileri hakkında Çevre Kanunu uyarınca idari işlem başlatılabileceği belirtildi. Önceki akşam da Çamlık yolunda kanalizasyonda meydana gelen patlama, ilçenin altyapı yetersizliğini tekrar gözler önüne serdi.

ERHAN GÜLENÇ