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’de iki zehir taciri yakayı ele verdi

İzmir’de iki zehir taciri yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 1.7.2020

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ormanlık araziye dikili kenevir bitkisi olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramalarda arazide 2 bin 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.S. ve H.A. ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

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