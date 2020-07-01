İzmir’de iki zehir taciri yakayı ele verdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ormanlık araziye dikili kenevir bitkisi olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan aramalarda arazide 2 bin 33 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.S. ve H.A. ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.
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