İzmir'de kumar baskını! 50 bin 400 lira ceza uygulandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesindeki kafeterya, konaklama tesisleri ve iş yerleri denetimleri sırasında Kavaklıdere Doğa ve Hayvancılığı Sevenler Derneği tabelası bulunan binada kumar oynatıldığını tespit etti.

Binada 16 kişi kumar oynarken yakalandı, tombala kartları ve pullar ele geçirildi.

Ekipler, 16 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları için kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 50 bin 400 lira idari para cezası uyguladı, 5 şüpheliye de "kumar oynatmak için yer temin etmek ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

AA