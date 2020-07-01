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Haberler İzmir Sahillerde mesafe kuralına uyan yok

Sahillerde mesafe kuralına uyan yok

'in iki yakası olarak bilinen ve Karşıyaka'da, vatandaşlar sahil kenarlarını boş bırakmadı. Türkiye genelinde korona virüsüyle mücadele devam ederken, İzmirliler uyarıları dikkate almadan sahillere akın etti.

Sahillerde mesafe kuralına uyan yok
Giriş Tarihi: 1.7.2020

İzmir'in iki yakası olan Karşıyaka ve Göztepe'de vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplarla aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takmadıkları göze çarptı.

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