Sahillerde mesafe kuralına uyan yok

İzmir'in iki yakası olan Karşıyaka ve Göztepe'de vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplarla aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takmadıkları göze çarptı.