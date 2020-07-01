İzmir'in iki yakası olan Karşıyaka ve Göztepe'de vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplarla aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takmadıkları göze çarptı.
Sahillerde mesafe kuralına uyan yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.