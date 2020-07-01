Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.
İHA
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