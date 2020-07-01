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Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

Son dakika haberi...İzmir' in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.

01.07.2020, 14:29 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,15:51