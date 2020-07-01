Vaka sayısı 70’e çıktı herkes evine kapandı

Korona virüsü vaka sayısının hızla arttığı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner mahallesinde Kovid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı. Son testlerle vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. İş dışında sokağa çıkan yok" dedi.

İŞ DIŞINDA HERKES EVDE

İzmir'de vakaların hızlı bir artış gösterdiği Menderes'in kırsal Küner mahallesine giriş ve çıkışların, ani bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzeye çıkarılmıştı. 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artışının yükselmesiyle, köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişi yasaklanırken, köylülerin giriş çıkışlarında da ateş ölçümüne başlandı. Mahalleye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Muhtarı Aydın, "Son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar tamamen evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler kapatıldı. Tarla ve bahçede çalışanlar da işi bitince hemen eve dönüyor. Kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu üst düzey tedbirleri sürdüreceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.