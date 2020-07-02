Hamile kadın feci kazada can verdi

İZMİR-ÇEŞME Otoyolu Üçkuyular çıkışında Hüseyin Erilmez idaresindeki otomobil, Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyreden İ.Ş. yönetimindeki belediye otobüsüne henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. Feci kazada, otomobilde bulunan Şeref Erilmez, Muammer Elekçi, Berat Süngü, Ebru Süngü, Miraç Süngü ve Hüseyin Erilmez yaralandı. Çevredekilerin durumu acil sağlık ve polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

OLAY yerine kısa sürede gelen ekipler, araçta sıkışan ve hamile olduğu öğrenilen Ebru Süngü'yü sıkıştığı yerden güçlükle kurtardı. Yaralılardan Ebru, Miraç, ve Berat Süngü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Şeref Erilmez, Muammer Elekçi ve Hüseyin Erilmez ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak hamile olan Ebru Süngü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen Süngü ailesinin yakınları, acı haberi alınca yıkıldı.