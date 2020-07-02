Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrik kesintisi 2 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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