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İzmir'de elektrik kesintisi 2 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte 2 Temmuz Perşembe İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

02.07.2020, 09:11