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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 2 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün İzmir kesinti detaylarını paylaştı. İşte 2 elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

02.07.2020, 09:11

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün 'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 elektrik kesintisi detayları....

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