İzmir'de feci son! Kadın doğum uzmanı, intihar etti

Olay, gece saatlerinde, 116 Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce boşandığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dr. Şaban A., 6'ncı kattaki evinin balkonundan atladı. Şaban A.'nın zemine çakıldığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Şaban A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Şaban A.'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şaban A.'nın cenazesinin, Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.





Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan Şaban A.'nın, 2014'ten bu yana Bayraklı'da bulunan özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Şaban A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA