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Haberler İzmir Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a inceleme başlattı

'a inceleme başlattı

Son dakika haberi: Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip hakkında, kişisel verileri izinsiz kopyalama iddiaları sonrası harekete geçildi. (), uygulaması TikTok hakkında, resen inceleme başlattı. TikTok'un 'de 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. İşte detaylar...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a inceleme başlattı

02.07.2020, 14:38

Son dakika haberi... Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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