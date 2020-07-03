Bayraklı’da sermaye artırımı tartışması

Bayraklı Belediyesi'ne ait BAYBEL A.Ş'nin sermaye artırımı Meclis'te tartışmalara neden oldu. Belediyeye ait BAYBEL A.Ş'nin sermayesinin artırılmasına karar verildi. Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bazı mesken ve dükkanlarla belediyeye ait billboard- reklam gelirlerinin BAYBEL A.Ş'ye devredilmesi noktasında, AK Parti cephesinden sert eleştiriler geldi.

ŞİRKETE KİLİT VURUN

ŞİRKETİN zarar ettiğini belirten AK Partili Özgür Hızal, billboardlar ile ilgili olarak yapılacak 10 yıllık devrin uzun olduğunu ve seçimde belediye el değiştirirse bunun sorun yaratabileceğini belirtti. Hızal, ayrıca billboardların Büyükşehir Belediyesi'ne devrinin de söz konusu olduğunu söyledi. ÖZGÜR Hızal, şu açıklamalarda bulundu: "Bir yıllık kötü yönetim sonrasında şirketler zarar etti. Gerekçelerini konuştuk. Meclis üyesi olarak şirketin denetimini bizler yapamıyoruz. Komisyonlarda CHP'li üyelerle birlikte şirket yönetim kurulu başkanı gelmedi. Bunu denetleyemezsek bu sermaye artırımının hiçbir anlamı kalmıyor. Denetim yapamamak demek muhalefete bypass yapmak demek. Eğer zarar ediyorsa ve süre kazanmak adına bu hamleyi yapıyorsanız şirkete kilit vurun gitsin."