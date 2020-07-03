‘Beni koltuktan indirmek isteyenler hayal görüyor'

Memurların sosyal denge tazminatlarını düşürerek tepkilerin odağı olan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin meclis toplantısında gelen tepkilere karşı kendini savundu. "Aslanlar gibi bu koltuktayım. Beni bu koltuktan kimse kaldıramaz. İndirmek isteyenler de hayal görüyor. Gaziemirliler istediği sürece aday olacağım" diye Arda, "Sosyal denge tazminatı için yasada belirtilen bir sınır var. İsterseniz beni mahkemeye verin. Mahkeme karar versin ödeyeyim" dedi. DİSK Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmenin ardından işçiler ve sendika yöneticileriyle yaptıkları kutlamaya ilişkin de açıklama yapan Arda, DİSK'in kutlama duyurusunu yaptıktan sonra memur sendikasının aynı saatlerde eylem yapma kararı aldığını iddia etti. 1 Mayıs'ta görev yerlerine giderken İşçi Bayramı ile ilgili slogan atan işçilere kesilen cezaları da değerlendiren Arda, "İşçilerin güvencesi benim. O paraları onlara ödetmem" dedi.