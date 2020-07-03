İş adamına sokakta silahlı saldırı

Silahtan çıkan mermilerden ikisi iş adamının ayaklarına isabet etti. Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Murat U'yu görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Bu sırada saldırganın silahından çıkan mermiler yolun karşısında bulunan Gonca Aydeniz isimli bir kadının da ayağına isabet etti. Silahla yaralanan genç kadın da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





EV SATISI TARTIŞMASI

SİLAHLI saldırıda yaralanan iş insanı Murat U'nun, polise verdiği ilk ifadesinde bir ev satışından dolayı Y.A. isimli bir kişi ile aralarında tartışma yaşandığını ve husumet oluştuğunu, saldırının da bu yüzden olabilceğini iddia ettiği öğrenildi. Murat U'nun bu iddiası sonrası polis Y.A'ya ulaşmak için çalışma başlatırken, soruşturma da devam ediyor.

FATİH ŞENDİL