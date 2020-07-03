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Haberler İzmir İş adamına sokakta silahlı saldırı

İş adamına sokakta silahlı saldırı

'de pastaneler zinciri sahibi olan Murat U. silahlı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Murat U. Karşıyaka Bostanlı'daki işyerinin önünde bulunduğu sırada yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, silahla art arda ateşledi.

İş adamına sokakta silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Silahtan çıkan mermilerden ikisi iş adamının ayaklarına isabet etti. Kanlar içinde kalan ve yere yığılan Murat U'yu görenler hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Bu sırada saldırganın silahından çıkan mermiler yolun karşısında bulunan Gonca Aydeniz isimli bir kadının da ayağına isabet etti. Silahla yaralanan genç kadın da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



EV SATISI TARTIŞMASI
SİLAHLI saldırıda yaralanan iş insanı Murat U'nun, polise verdiği ilk ifadesinde bir ev satışından dolayı Y.A. isimli bir kişi ile aralarında tartışma yaşandığını ve husumet oluştuğunu, saldırının da bu yüzden olabilceğini iddia ettiği öğrenildi. Murat U'nun bu iddiası sonrası polis Y.A'ya ulaşmak için çalışma başlatırken, soruşturma da devam ediyor.

FATİH ŞENDİL

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