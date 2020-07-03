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Haberler İzmir İzmir bayrağı ve parasına suç duyurusu

İzmir bayrağı ve parasına suç duyurusu

'li Başkanı 'in bir video konferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları ile ilgili avukat , savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.7.2020

Soyer'in devlet yapısını tartışmaya açıp federasyon güzellemesi yaptığını, FETÖ/PDY ve terör örgütü PKK ile iltisaklı kişileri de belediyede işe aldığına dikkat çeken Ülük, ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan da ihbarda bulunulmasını talep etti.

TEK TEK SIRALADI
2019 yerel seçimlerinde DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan avukat Tarcan Ülük, rakibi CHP'li Tunç Soyer'in başkanlık görevi ile örtüşmeyen açıklama ve faaliyetleri ile ilgili harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Ayla Ülük aracılığı ile sunduğu dilekçede Soyer'in yetkilerini kötüye kullandığını gösteren faaliyetleri tek tek sıralayan Ülük, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' söylemlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarında bölücü faaliyette bulunan silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin meşruluğunu tartışmaya açılabileceğini aktardı. ÜLÜK, Soyer'in ülkenin üniter devlet yapısını tartışmaya açıp federasyon güzellemesi yaptığını ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü aleyhindeki beyanlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. FETÖ/ PDY ve terör örgütü PKK ile iltisaklarından dolayı KHK ile ihraç edilen kişilerin bir belediye başkanı tarafından istihdam edilmesi ve kamu görevlisi olarak bulunmalarının sağlanmasının bu kişilere sahip çıkıldığı anlamına geldiğini de vurgulayan Ülük, ayrıca İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunulmasını istedi.

Tarcan Ülük

METİN BURMALI

Skandal 'eyalet' kararı ile tepki toplayan Tunç Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak

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