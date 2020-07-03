İzmir'de elektrik kesintisi 3 Temmuz Cuma!

Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 3 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler....



İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?