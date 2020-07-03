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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Temmuz Cuma!

'de kesintisi 3 Temmuz Cuma!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintileri yaşanıyor? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İzmir'de bugün birkaç ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 3 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Temmuz Cuma!

03.07.2020, 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,08:36

Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün bazı ilçelerde kesintileri yaşanacak. İşte 3 elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler....

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

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