  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de görevden alınan CHP'li Başkana FETÖ'den hapis cezası

'de görevden alınan 'li Başkana 'den hapis cezası

Son dakika.. 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Başkanı , 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de görevden alınan CHP'li Başkana FETÖ'den hapis cezası

03.07.2020, 14:28

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yattığı süre ve sonuç ceza süresi dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edildi.

SEGBİS ARACILIĞIYLA KATILDI

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

6 YIL HAPİS CEZASI

Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak İbrahim Burak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de görevden alınan CHP'li Başkana FETÖ'den hapis cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA