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İzmir'de görevden alınan CHP'li Başkana FETÖ'den hapis cezası

Son dakika.. İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.07.2020, 14:28