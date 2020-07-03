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Haberler İzmir Küner’de kimse evden dışarıya adım atmıyor

’de kimse evden dışarıya adım atmıyor

'de Menderes'e bağlı kırsal mahallesinde, 70 kişide korona virüsü çıkmasının ve 4 kişinin bu yüzden vefat etmesinin ardından tedirginlik hat safhada.

Küner’de kimse evden dışarıya adım atmıyor
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Mahalle halkının tarladaki işlerinin dışında kesinlikle evden çıkmadığı, evlerinin önünü sürekli deterjanlı sularla yıkadıkları öğrenildi.

SOKAKLARI YIKIYORLAR
Küner'de yaşamayanların girişlerine izin verilmezken, kahvehane ve berberlerin halen kapalı olduğu açıklandı. Jandarma ve polisin önlem aldığı mahalleye giriş çıkışlarda tüm Künerlilerin ateşinin ölçüldüğü bildirildi. Mahallede market işleten Murat Önder, "Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Hasta olduğu tespit edilenler evlerinden hiç çıkmıyor, durumu daha ağır olanlar hastanede yatıyor. Ben marketçiyim ama toptancılar köye sokulmadığı için işlerimiz de bozuldu" dedi.

BİRBİRİMİZDEN KAÇIYORUZ
Mahalle sakinlerinden Nilüfer Küçülü ise, "Çalışmak için bazen dağa çıkıyorum. Köydeki durum eskisi gibi değil, herkes tedirgin, insanlar birbirinden kaçıyor. Sürekli evlerimizin önünü yıkıyoruz, hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

METİN BURMALI

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