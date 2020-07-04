Büyükada davasında karar çıktı

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen davada karar verildi. Mahkeme, 6 sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Toplantıya ilişkin 11 sanık hakkında açılan davada, bir sanık 6 yıl 3 ay, 3 sanık da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Buna göre Taner Kılıç 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. İdil Eser, Özlem Dalkıran ve Günal Kurşun ise 'FETÖ'ye yardım' suçundan ceza aldı. Diğer iki sanık ise beraat ettirildi.