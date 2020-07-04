  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti

Çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti

Çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.7.2020

İzmir il Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve senelik izne çıktığı öğrenilen Osman Gölbaşı (46), İstanbul'daki arkadaşının nikah törenine katılmak için ablası ve annesiyle yola çıktı. Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarında yöresel ürünler satan işletmeden alış veriş yapmak için otomobilini bankete park eden Gölbaşı'ya, araçtan indiği sırada arkasından gelen bir çekici çarptı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Gölbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 23 yıllık polis memuru olan Gölbaşı'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, yakın zamanda sosyal medya hesabında bir fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda "Emekli olunca böyle rahatıma bakacağım" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA