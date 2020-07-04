Çekicinin çarptığı polis hayatını kaybetti

İzmir il Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve senelik izne çıktığı öğrenilen Osman Gölbaşı (46), İstanbul'daki arkadaşının nikah törenine katılmak için ablası ve annesiyle yola çıktı. Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarında yöresel ürünler satan işletmeden alış veriş yapmak için otomobilini bankete park eden Gölbaşı'ya, araçtan indiği sırada arkasından gelen bir çekici çarptı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Gölbaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 23 yıllık polis memuru olan Gölbaşı'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, yakın zamanda sosyal medya hesabında bir fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda "Emekli olunca böyle rahatıma bakacağım" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN