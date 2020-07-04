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’da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

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