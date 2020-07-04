Eğik binalar hala yıkımı bekliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan 1'inin yıkımı mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım yapılması için, Karşıyaka Belediyesi'nin şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise kasım ayından beri kirada oturuyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

'TUNÇ BEY RANDEVU VERMEDİ'

Yıkılan Akalın Apartmanı'nda ev sahibi olan Sedef Şengül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden defalarca görüşme talep ettik, Tunç Bey bize randevu vermedi. Dün de boş arsaya otopark mafyası çökmeye kalktı. Buraya tuğla getirip inşaata başlamışlar. Madem biz evlerimizden olduk, diğer evleri de tahliye etsinler" dedi.