FETÖ'cü Oğuz’a 6 yıl hapis

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde yattığı 7 aylık süre ve duruşmalardaki iyi hali dikkate alınan Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar davasına, tutuklu sanık Burak Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tanıkların kendisine yönelik suçlamalarına tek tek yanıt veren ve yaklaşık 1,5 saat süren bir savunma yapan Oğuz, hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini yineledi. Duruşma sonunda son sözleri sorulan Oğuz, 201 gündür ailesinden uzak olduğunu da sözlerine ekleyerek beraatini talep etti.

KARAR TEMYİZE GİDECEK

Mahkeme heyeti Oğuz'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali ve cezaevinde yattığı süreyi de göz önünde bulundurarak cezasını 6 yıl 3 aya indiren heyet, Oğuz'un yurt dışı yasağı şartı ile tahliyesine karar verdi. Eşi Burcu Oğuz'un tahliye sonrası duygularını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak paylaştığı öğrenilirken, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise tahliye kararının sevindirici olduğunu ancak kararı temyize götüreceklerini söyledi.



YÜCEL DE ADLİYEYE GİTMİŞTİ

Burak Oğuz'un gözaltına alındığı gün CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de, adliyeye gitmişti.

Metin BURMALI