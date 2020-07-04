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Haberler İzmir Folkart, şimdi de Urla Bademler’de

Folkart, şimdi de ’de

Folkart, kamuoyunda 'İTOKENT 2' olarak bilinen, 'deki 200 bin metrekareden büyük araziyi satın aldı. Şirket, Bademler'deki arazide, "doğayla içiçe bir yaşam vadeden" yeni bir proje için ön çalışmalarını başlattı.

Folkart, şimdi de Urla Bademler’de
Giriş Tarihi: 4.7.2020

Sektörün öncü firması Folkart, bölgede yeşille içiçe, 180 villaya sahip yeni bir yaşam merkezi oluşturacak. Folkart'ın satın aldığı 202 bin 861 metrekarelik arazide, yeşille içiçe villalar yapılacak. Seferihisar-İzmir karayolu üzerinde bulunan proje alanı; İzmir Konak'a 33, İzmir Narlıdere'ye 20 km, Güzelbahçe'ye 10, Seferihisar'a 11 km mesafede yer alıyor.

ÇEVRE ODAKLI PROJE
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, çevre duyarlılığının üst düzeye taşınacağı proje ile ilgili bilgi verirken, "Güzel İzmir'e yakışacak; farklı bir proje inşa etmek istiyoruz. Yeşille örülü, doğal ve organik yaşamın odağında bulunduğu, özel bir proje hayal ediyoruz. Ege Bölgesi'ne has zeytin, meyve ağaçları ve bitkileri ile süslenecek projemiz, İzmir'in yanıbaşında, yaz-kış yaşanabilecek bir merkez olacak" dedi. İzmir merkezden en fazla yarım saat süren bir yolcuğun ardından proje alanına ulaşılabileceğine işaret eden Mesut Sancak, "Kent merkezine hem yakın, hem de kentin yoğunluğundan uzak bu alanda, yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. Seferihisar'a ya da Urla'daki plajlara 10 dakika mesafede bulunan proje alanımızda, özgürce yaşamanın tadına varabileceksiniz. Çok iddialı ve özel bir proje için çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

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